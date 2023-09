Una serata che non dimenticherà mai Ivan Provedel, autore del gol del pareggio in Lazio-Atletico Madrid, nel giorno dell'esordio in Champions League.

Il giocatore laziale, con un perfetto colpo di testa in pieno recupero, è diventato il 4° portiere a segno nella competizione dopo Butt, Enyeama e Bolat. Una rete che potrebbe anche essere ripetuta da altri colleghi, secondo gli esperti di Better e Goldbet, che sempre restando in tema Champions, offrono a 100 volte la posta la rete di Alex Meret, portiere del Napoli, in casa del Braga, stessa quota di un centro di Yann Sommer, estremo difensore interista impegnato in Spagna contro la Real Sociedad.