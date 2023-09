Dopo aver centrato la quinta vittoria in cinque partite l'Inter torna a San Siro per sfidare il Sassuolo, reduce dal poker rifilato alla Juventus. I quotisti di William Hill vedono il segno «1» in pole a 1,35, mentre il pareggio paga 5,25 volte la posta. La prima vittoria esterna in campionato degli emiliani, invece, è fissata in lavagna a 8,50.