Dopo aver archiviato in netto anticipo il discorso scudetto, l'Inter si prepara alla premiazione di domenica ospitando la Lazio a San Siro. I nerazzurri vanno a caccia della 30esima vittoria in campionato e le quote Snai sono dalla loro parte: il segno «1» è avanti a 1,65, con il pareggio a 4,00 e il «2» a 4,75. Si profila, almeno secondo la lavagna, una partita da Over (1,65) e Goal (1.63), con gli esiti opposti offerti a 2,10 (Under) e 2,15 (No Goal).