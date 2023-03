Inter e Juventus arrivano al secondo derby d’Italia della stagione dopo aver raggiunto i quarti di finale rispettivamente in Champions ed Europa League. I nerazzurri, secondi in classifica, hanno vinto le ultime cinque sfide giocate in casa e sono avanti, in quota a 1,98 su Casinomania, contro i bianconeri, offerti a 3,95, senza vittorie in Serie A a San Siro dall’ottobre 2019. Nel mezzo il pareggio - come nel precedente dello scorso campionato - fissato a 3,15. Gli ultimi tre scontri diretti in Serie A hanno visto le due squadre segnare meno di tre gol totali: per i bookie sarà ancora Under 2.5, a 1,69, in vantaggio sull’Over 2.5 proposto a 2,08.