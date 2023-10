L'inciampo casalingo con il Bologna ha reso tutt'altro che dolce questa sosta per gli impegni delle nazionali in casa Inter, dove si respira ora un'aria di voglia di rivalsa. Sensazione non molto distante dallo stato d'animo del Torino, partito con ottime premesse ma ancora 'incompiuto', oltre che reduce dalla sconfitta nel Derby della Mole. Questo il biglietto da visita dei ragazzi di Ivan Jurić, che promettono di rendere la vita complicata alla formazione nerazzurra.

Secondo i bookies, tuttavia, il pronostico è sbilanciato proprio in favore degli ospiti.

La vetta nel mirino - In attesa del big match tra Milan e Juventus di domenica sera, Simone Inzaghi vuole già mettere pressione ai rivali e portare a casa tre punti preziosi. Questa ipotesi, per Betclic, è quotata a 1.75, mentre un successo granata è dato a 4.88. Il pareggio è a 3.67 (per Sisal a 3.60), mentre l'Under 2.5, a 1.81, è considerato più probabile rispetto all'1.97 dell'Over 2.5.

Una firma 'epica' sullo 0-1 della scorsa stagione - Il 3 giugno 2023, all'ultima di campionato, un'Inter già proiettata verso la finale di Champions della settimana successiva si impose di misura a Torino con la rete di Marcelo Brozović, in quella che resta la sua ultima apparizione in Serie A prima del trasferimento in Arabia Saudita. La replica del risultato esatto è data a 7.40 da Betclic.

Zapata trova Lautaro - È uno dei bomber più prolifici degli ultimi anni e, dopo il recente cambio di casacca, cerca di conquistare l'amore di una nuova piazza. Secondo Betclic, un gol di Duván Zapata contro l'Inter è quotato a 3.30. Sull'altro lato del campo, Lautaro Martínez proverà ancora una volta a trascinare i suoi: la sua firma è indicata a 2.05. In lizza per entrare nel tabellino dei marcatori ci sono anche Marcus Thuram, a 2.40, e Alexis Sánchez, a 3.30. Per il Torino, fari puntati anche su Antonio Sanabria, a 3.50, e sull'ex della gara Yann Karamoh, a 4.80.