Conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato e ridurre a un punto il gap dal Napoli. Con questi obiettivi l'Inter si appresta ad affrontare, mercoledì a San Siro, il recupero contro il temibile Bologna. Nella sfida di Milano i bookies danno grande fiducia ai campioni d'Italia: un loro successo si gioca a 1,45 su Snai e 1,47 su William Hill, mentre "X" e "2" valgono nell'ordine 4,50 e 6,75. In equilibrio le quote tra Gol (1,85) e No Gol (1,87): la squadra di Inzaghi ha fatto registrare quest'ultimo esito in sette delle ultime otto gare giocate.

L'1-0 è considerato il risultato più probabile: è fissato a 7, seguito dal 2-0 a 7,25. Tra i pareggi, l'1-1 (9) è preferito al 2-2 (20) dell’ultimo precedente in Serie A, mentre le quote si impennano in caso di successo dei ragazzi di Italiano: lo 0-1 vale 18, l'1-2 è dato a 22. Curiosità: in due degli ultimi quattro precedenti disputati a San Siro, i nerazzurri hanno vinto 6-1, opzione in lavagna a 100.