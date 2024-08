C'è anche Memphis Depay nella lista 'last minute' per il nuovo attaccante dell'Inter. L'olandese, svincolato dopo l'esperienza all'Atletico Madrid, resta una possibilità concreta di mercato nel caso i nerazzurri riescano a piazzare alcuni giocatori in esubero. Ma quante possibilità ci sono di vedere Memphis vestire il nerazzurro? In tal senso, i bookies offrono quote abbastanza interessanti: l'eventuale colpo Depay per i nerazzurri vale 7.50 sulle lavagne di Snai, 7.00 su Gazzabet, ma scende a 6.00 su Goldbet e Lottomatica.