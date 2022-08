La lotta per il titolo di capocannoniere della Serie A si è aperta con i vari bomber favoriti che hanno risposto tutti più meno presente all'appello delle prime due giornate. Dopo averci già provato nell’ultima stagione, Dusan Vlahovic, anche se ieri è rimasto a secco contro la Samp, è ora in pole per vincere la classifica marcatori: i betting analyst di Snai vedono il serbo della Juventus a 4, davanti a due nomi di spicco come Romelu Lukaku e Ciro Immobile, a 4,50.