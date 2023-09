Una cena di squadra senza Thomas Tuchel, un evento segreto che ha avuto luogo la scorsa settimana nell'elegante ristorante asiatico Chang nel sobborgo di Grünwald. Questo è il retroscena svelato dalla Bild rivelatore della tensione tra la squadra e l'allenatore. Secondo il quotidiano tedesco, i dirigenti bavaresi sono rimasti scottati dalle dichiarazioni del tecnico a proposito della rosa corta, specie perché arrivate dopo il grosso imprevisto del mancato arrivo di Palhinha dal Fulham quando l'affare era solo da ufficializzare. Il continuo lamentarsi del tecnico è visto come il tentativo di crearsi un alibi in caso di fallimento stagionale.

La Bild parla anche di una riunione avvenuta lo scorso martedì nell'ufficio del presidente Herbert Hainer con l'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeness, nella quale stabilire come spendere i soldi incassati dalla cessione di Benjamin Pavard all'Inter e Ryan Gravenberch al Liverpool, appena approvate dal comitato sportivo. L'idea era quella di virare su un terzino, ma Tuchel si è opposto al ritorno di Joao Cancelo; più in generale, al tecnico si rimprovera una scarsa chiarezza nell'indicazione degli acquisti, come nel caso del nuovo portiere. Uli Hoeness, però, ha voluto minimizzare le voce: "È solo uno stratagemma per dividerci. Possiamo ancora non essere d'accordo, è successo anche in passato. Ma questo non ha mai significato che poi abbiamo smesso di parlarci e di stimarci".