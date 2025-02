Tutto è iniziato da Torino. Una challenge, così la chiamano, dove un giovane streamer ha diffuso un video lanciando una campagna territoriale, chiamando a raccolta tutti i maranza (giovani tamarri, ndr) in giro per l'Italia "per scendere tutti insieme al sud". "Vi faremo vedere la vita reale, non i film e le fantasie", minacciano. Secondo quanto riferiscono i colleghi dell'ANSA il prefetto di Napoli Michele di Bari, in vista del possibile arrivo in treno di soggetti "con asseriti intenti provocatori", ha convocato nel pomeriggio un Comitato disponendo "ulteriori misure di ordine e sicurezza pubblica per scongiurare eventuali episodi di violenza o di illegalità", considerando il grande afflusso di tifosi a Napoli per la sfida Scudetto tra i partenopei e l'Inter.