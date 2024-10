Denzel Dumfries è il titolare indiscutibile nel ruolo di terzino destro della Nazionale olandese. Se ne dice convinto l'ex giocatore Hans Kraay junior, oggi opinonista televisivo. Che nel corso della trasmissione 'De Oranjezondag' esalta così le doti del giocatore dell'Inter: "Quando giocava per il PSV Eindhoven, una volta gli ho chiesto che tipo di piedi avesse. Poi ha detto che aveva piedi molto duri. Come tutti quelli della sua famiglia. Questo ragazzo non ha avuto alcuna formazione all'Ajax o al Feyenoord , non è stato coccolato da suo padre e/o da sua madre dall'età di nove anni, ma ha giocato a calcio al Barendrecht", continua l'analista.

Altro aspetto apprezzato di Dumfries è quello della grinta agonistica, esaltata anche con metafore un po' esagerate: "Io sono Dumfries, il terzino destro. Tu sei l'ala sinistra, quindi stai per passare un pomeriggio da incubo. Perché ti stacca un orecchio a morsi, placca, ti passa addosso, e continua a farlo. I ct olandesi hanno provato Kenny Tete, Joël Veltman o Hans Hateboer al suo posto. Ma lasciate stare Dumfries!", dice Kraay.