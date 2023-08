Ad aggiudicarsi il premio Fair Play intitolato a Davide Astori è Luca Martelli, il giovane arbitro toscano che, mentre stava dirigendo una partita del campionato di Seconda Categoria, ha interrotto il gioco per andare a soccorrere il padre, spettatore in tribuna, contribuendo a salvargli la vita con l’aiuto di un defibrillatore.

"Ricordo che la partita in sé era nella norma, eravamo circa a metà del secondo tempo e non c’era una grande tensione in campo da scatenare quello che avrei poi visto - ha raccontato a FIGC.it -. Noto infatti che i giocatori di entrambe le squadre si fermano dalla parte opposta del terreno di gioco rispetto a dove ero io. È molto strano, penso. E subito mi avvicino per capire meglio cosa stia accadendo. Sono tutti vicino alla rete che divide gli spettatori al campo. Arrivo e vedo una persona a terra, priva di sensi: è mio padre. Faccio il giro lungo, perché non esiste una via veloce per arrivare sugli spalti. Passo dagli spogliatoi, mi precipito. Corro il più veloce possibile. Devo aiutarlo, salvarlo. So bene in cosa consista il primo soccorso, perché ho fatto un corso alla Pubblica Assistenza e ad aiutarmi ci sono spettatori, un giocatore, un dirigente e anche un osservatore arbitrale, venuto lì su quel campo per giudicarmi come direttore di gara e ora accanto a me, per aiutarmi. Con il defibrillatore lo abbiamo salvato".

Oggi Luca può sorridere insieme al padre, salvato da quella prontezza di riflessi e di operato. "È rimasto sorpreso e stupito dalla mia pronta reazione", racconta, facendo assaporare dalle sue parole tutta la gioia. Un gesto che racchiude tanti sentimenti e che ha portato Luca Martelli ad entrare nella Hall of Fame del calcio italiano, aggiudicandosi il premio fair play intitolato a ‘Davide Astori’. Il suo nome segue quelli di Igor Trocchia, Romelu Lukaku, Mattia Agnese e Simon Kjaer, ed è segnato in un prestigioso elenco per ricordare a tutti il suo gesto. "Mi fa molto piacere essere per di più il primo arbitro ad aggiudicarsi questo riconoscimento. Ma l’importanza del premio va al di là del ruolo".