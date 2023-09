Al momento di ricevere il premio come miglior giocatore dell'ultima edizione di Champions League, Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha espresso così la sua soddisfazione per il riconoscimento: "Mi sento bene. Ho vinto il Triplete a 22 anni. Sto vivendo un sogno, questo era il mio sogno da giovane. Poter fare questo insieme ai miei compagni di squadra è qualcosa di speciale. Sono davvero felice. Mi dà così tanta motivazione per continuare a lavorare e per conquistare altri trofei come questi".