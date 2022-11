Il Tony Bezzina Stadium, casa dell'Hibernians, sarà tutto esaurito per Gzira United-Inter, una delle due partite che la squadra di Simone Inzaghi sosterrà nel corso del mini-ritiro invernale di Malta. I quasi tremila biglietti sono andati tutti venduti nel giro di due giorni; per Inter-Salisburgo, invece, per ora sono stati staccati mille tagliandi.