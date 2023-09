In estate è passato al Barcellona, ma al Manchester City ha fatto la storia Ilkay Gundogan, alzando la Champions League con cui ha realizzato il Treble da capitano dei citizens: "Ricordo la finale: c'era un calcio d'angolo e un'occasione davvero buona per l'Inter - racconta alla Bild -, poi la palla è uscita ed è arrivato il fischio finale dell'arbitro. In quel momento sono semplicemente caduto a terra. È stata una liberazione, forse la fine di un viaggio. Sono arrivato al City sette anni fa e la Champions League è sempre stata il grande obiettivo".

Gundogan ribadisce: "Alzare la coppa al cielo dopo il fischio finale di Istanbul: questo momento è stato impagabile, incredibile. A livello di carriera non riesco a pensare a un momento migliore".