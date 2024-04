Presente alla cerimonia dei Laureus Awards di Madrid, Ruud Gullit esprime ai microfoni di ADNKronos in merito al derby di domani sera: "L'Inter sta giocando bene, è una buona squadra e sta facendo bene in Europa. Per la gara di domani è favorita ma penso che il Milan farà di tutto per non perdere in modo che l'Inter non possa festeggiare lo Scudetto contro di loro".