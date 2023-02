Quante chance hanno le italiane di passare il turno?

"Difficile dirlo. Ai miei tempi tutti i migliori giocatori erano in Italia, mentre ora sono in Spagna e in Inghilterra. La Champions è una competizione dura per le italiane. Finora hanno fatto bene perché io rimango convinto che in Serie A si giochi un bel calcio, ma quando hai bisogno di una "scintilla", quella te la possono dare solo i calciatori con qualità particolari".

Dalla Champions è già stata eliminata la Juventus, alle prese con inchieste giudiziarie e penalizzata di 15 punti in classifica per la vicenda delle plusvalenze.

"È sempre un peccato quando senti cose del genere e non vorresti mai trovarti in una situazione simile. Soprattutto a un grande club come la Juventus non dovrebbe accadere e invece è successo. Spero che ora abbiano imparato... Sono stati penalizzati ed è un peccato. Il resto dell'Europa non è sorpreso e questa è la parte peggiore. La Juve è una grande società, ha vinto tanti trofei e non ha bisogno di tutto ciò. Sono fiducioso che lo abbiano capito".