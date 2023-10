Dal palazzetto dello sport di Cuneo, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, protagonista eponimo di un evento organizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus e Fondazione Guardiola, spiega qual è il futuro della sua squadra e personale dopo la conquista del Treble nella scorsa stagione: "Voglio essere amato. Tutto quello che facciamo è per essere amati, lotto per quello ogni giorno. Devono lottare tra loro, non me ne frega niente, è un business ma la prestazione deve andare al massimo. Poi si perde: pazienza, si vince la prossima settimana. Ora abbiamo vinto il Triplete, che facciamo? Ci lavoriamo bene o proviamo a vincere o ci sediamo e vediamo come eravamo bravi quando Lukaku ha sbagliato da due metri?".

Guardiola è convinto che una rivincita, comunque, ci sarà: “No, prima o poi arriva, quando hai buoni giocatori e una buona società prima o poi arriva. Il post? Quello è il più difficile, ma qualcosa troviamo ogni volta. Quando ha già fatto tutto chiaramente è più difficile". Il tecnico catalano si sbilancia anche sullo Scudetto: "Chi vince? Mi auguro il Sassuolo".