Il forfait praticamente certo di Robert Lewandowski almeno per l'andata della semifinale di Champions League non deve far abbassare la guardia all'Inter, che si troverà di fronte un Barcellona con pregi e difetti ben noti messi in mostra da inizio stagione. Come sottolineato da Ciccio Graziani per Sportmediaset: "L'Inter dovrà stare attenta a tutto, anche se non c'è dubbio sul fatto che l'assenza di Lewandowski sarà un vantaggio. Tuttavia - puntualizza Graziani - i catalani possono sopperire anche ad assenze importanti, quindi occhio a Dani Olmo che è molto bravo. Dalla metà campo in su i blaugrana sono fortissimi, hanno giocatori che possono inventarsi la giocata dal nulla; dall'altro lato, lasciano molto a desiderare quando devono difendere. L'Inter deve approfittarne in ripartenza. Si parte alla pari, l'Inter ha chance di passare il turno".