Parlando agli studenti della facoltà di Giurisprudenza dell'Università della Campania a Santa Maria Capua Vetere, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha spiegato il suo pensiero sui doveri dei club in materia di bilancio: "Quando si parla di regole non dobbiamo limitarci alle regole in campo, sono altrettanto importanti quelle fuori dal campo, che salvaguardano la competitività sportiva e la stabilità economico-finanziaria del sistema. I bilanci dei club devono essere più corretti di quelli delle altre società, i dirigenti devono tenere un comportamento reale e corretto. Il sistema delle regole fa parte del sistema economico. L’etica è la precondizione del mondo dello sport e del calcio, è fondamentale. Q uando parliamo di economia nel mondo del calcio, parliamo di economia, etica e politica, sono tre elementi inscindibili. La politica deve capire che esiste un mondo, che è quello dell’industria del calcio, dell’economia, che merita rispetto. Non è consentito più svilire questo mondo. Il mondo del calcio è sveglio, sta reagendo, impatta per lo 0,58% da solo sul Pil del Paese”.

L'intervento di Gravina prosegue così: "È arrivato il momento di un cambio totale di direzione, per farlo bisogna lavorare sulla crisi. Dobbiamo aumentare la produzione ma anche mettere sotto controllo i costi, altrimenti siamo nell’anticamera del fallimento. Bisogna rifondare il sistema. La riforma non è dei campionati, ma del calcio, quella dei campionati è un elemento non più procrastinabile. Dobbiamo essere coerenti e soprattutto passionali, visionari, ma anche persone che hanno un grande senso di responsabilità. Dobbiamo ripristinare un’equazione fondamentale nel mondo del calcio. Se continuiamo a coltivare l’idea dell’economia come mondo dei fini usando la politica come mezzo per raggiungerli abbiamo sbagliato tutto. Le regole riguardano anche le responsabilità di cui mi faccio carico, all’interno della Figc, di confrontarci in maniera aperta, non si può più mettere al centro l’interesse del singolo".