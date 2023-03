Il problema delle malattie di tipo mentale "è ancora oggetto di poca consapevolezza, non solo nel calcio, ma in generale nella società". Lo sostiene Robin Gosens, intervistato per il podcast tedesco Fußballgötter: "È ancora sottovalutato, è nascosto sotto il tappeto, si è cercato anche di minimizzarlo in qualche modo. Semplicemente non mi viene in mente come le persone possano minimizzare tali malattie senza averle avvertite loro stesse", ha affermato. La malattia mentale, a suo dire, non dovrebbe più essere vista come una debolezza nella società.