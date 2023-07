Vittoria schiacciante in amichevole per il Sassuolo che batte 22-0 il Real Vicenza. In risalto i due ex interisti Andrea Pinamonti e Samuele Mulattieri. Il primo è stato autore di una tripletta, mentre il secondo (rientrato nell’affare Frattesi) ha esordito nella ripresa e non ha deluso le aspettative del tecnico Dionisi: l’attaccante classe 2000 ha realizzato infatti ben 5 reti e due assist. Pregevole è stato il suo ultimo gol della giornata: sfruttando un cross dalla destra, di rovesciata ha insaccato l'incolpevole estremo difensore avversario. Tanti sono stati gli applausi per l'ex Inter.

Daniele Luongo