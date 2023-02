Xavi ancora al veleno: non c'è arbitro che lo soddisfi. Anche questa sera, a termine del 2-2 con il Manchester United l'allenatore del Barça ha lamentato un torto arbitrale, tornando sull'episodio a San Siro contro l'Inter: "Ho detto all'arbitro che era rigore. Era molto chiaro. È un rigore come una cattedrale. Non era in una situazione naturale, l'arbitro mi ha detto che lo era, ma per me è molto chiaro che non lo sia. Non so cosa fare per prendere un rigore per un fallo di mano, ce l'hanno già tolto a Milano. E dicono di averlo verifiato, mi sembra incredibile".