Terminata la quinta giornata di Serie a, il Giudice Sportivo ha decretato la squalifica per due giornate del difensore Pawel Dawidowicz dell`Hellas Verona "per avere, al 20esimo del primo tempo, a giuoco in corso, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente". Per il polacco anche 20mila euro di multa. Una giornata di squalifica per una manata ad un avversario per Frederic Guilbert del Lecce, un turno anche per Matteo Cancellieri del Parma. Entra nella lista dei diffidati il genoano Koni De Winter.

Multe per Fiorentina, Lazio, Como, Napoli, Juventus, Lecce e Roma; Sul fronte Inter, seconda sanzione per Kristjan Asllani e Simone Inzaghi, prima per Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco.