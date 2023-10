Una bella iniziativa ha visto protagonista il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti: l'Inter, insieme a La Molisana, partner ufficiale del club, è scesa in campo in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione aiutando il Refertorio Ambrosiano. Proprio Zanetti, accompagnato da atleti e atlete del Settore giovanile nerazzurro ed insieme ad alcuni dipendenti, si è recato presso la struttura della Caritas Ambrosiana partecipando attivamente, per l’occasione, al servizio dei pasti presso la mensa.

L'Inter ha voluto così mettersi in gioco anche quest'anno con un’iniziativa speciale per porre l’attenzione sullo spreco di risorse nel settore alimentare e per sostenere tutti coloro che soffrono la fame.