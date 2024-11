Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Pafos, si aspetta una Fiorentina non rimaneggiata nella gara che la metterà di fronte ai ciprioti in Conference League questa sera: "Palladino non farà il turnover imponente come successo con l'Apoel Nicosia, questa è la mia sensazione leggendo le sue parole. Sono concentrati su questa gara, vogliono vincere per sistemare la pratica qualificazione", le sue parole a Sky Sport.

Parlando della Serie A vista dall'estero, Giaretta fa capire che si respira un'aria di rinascita: "Sta tornando sulla retta via, sui livelli importanti di qualche anno fa. E' un campionato avvincente, che attira grande attenzione. Vediamo l'Atalanta che si sta consacrando, la Fiorentina è una bellissima realtà, ha le carte in regola per durare fino a fine stagione. Non ci sono le solite squadre in testa, è un torneo un po' più frizzante".