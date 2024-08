Gianluigi Buffon riceverà l'UEFA President's Award giovedì 29 agosto, durante la cerimonia del sorteggio della nuova Champions League, che si terrà al Grimaldi Forum di Monaco. Una scelta motivata così dal presidente Aleksander Čeferin: "Gianluigi Buffon è un giocatore che ammiro da quando è emerso per la prima volta come giovane e carismatico portiere del Parma a metà degli anni Novanta - le sue parole -. Oltre alla sua presenza imponente tra i pali, la sua longevità e determinazione lo rendono un'ispirazione per i tifosi di calcio di tutto il mondo. La sua straordinaria coerenza attraverso le generazioni potrebbe portare molti a credere che restare al top sia facile. Il fatto che abbia scelto di seguire il suo club in Serie B durante il suo periodo migliore, nonostante fosse ricercato dai migliori club di tutto il mondo, la dice lunga. Buffon è anche uno dei primi atleti a parlare apertamente di salute mentale e depressione, contribuendo a sensibilizzare su questo problema negli sport professionistici".