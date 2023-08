Emmanuele Giaccherini non ha paura di sbilanciarsi e ha esaltato la mediana nerazzurra nel post-partita su DAZN: "Volevo dire che il centrocampo dell'Inter è il più forte in Europa, al mondo. Ha cinque, sei giocatori di grandissimo livello. Anche Sensi, se sta bene, è uno dei migliori a livello di qualità. E il fatto che non sia titolare la dice lunga. Real Madrid? Grande squadra, certamente, ma voglio ricordare che in finale ci è arrivata l'Inter".