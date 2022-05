Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato oggi a Milano all'Auditorium Testori nell'ambito di un incontro organizzato da Panathlon e Regione Lombardia per parlare dele agevolazioni fiscali del calcio. Tra gli argomenti centrali le recenti modifiche al Decreto Crescita. "Rischiava di diventare un arido terreno di scontro - ha detto Ghirelli -. Da un lato garantisce la competitività ad alti livelli, ma diventava un percorso pericolosissimo per i giovani calciatori. Sono stato dirigente di società: allora se proponevi un calciatore svedese, faccio un esempio, i presidenti ti chiedevano se non ce ne fosse uno più vicino. Ora è il contrario. Bisogna lavorare in una certa direzione, altrimenti saremo estromessi dai Mondiali anche più di due volte. Bisogna cambiare passo”.