Intervenuto in conferenza al termine del Derby della Lanterna perso 1-0 contro la Sampdoria, il tecnico del Genoa Alexandre Blessin ha confermato di credere ancora nella salvezza: "Io sono sempre ottimista. Abbiamo giocato contro squadre come Inter e Roma e abbiamo fatto punti - ha dichiarato il tedesco ricordando lo 0-0 di Marassi contro i nerazzurri -. Siamo convinti che fin che ci sono partite da giocare tutto sarà possibile, perché abbiamo dimostrato di fare punti anche contro squadre forti. Non è nella mia natura arrendermi. Daremo tutto finché ci sarà la possibilità di salvarci".