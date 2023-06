Nel suo pezzo di cronaca scritto per la Gazzetta dello Sport su Olanda-Italia, finalina di Nations League vinta dagli azzurri, Luigi Garlando ha esaltato la prova di Federico Dimarco, spingendosi a riconoscergli la statuetta di "miglior calciatore italiano della stagione". "Dopo Rodri (Spagna), gli è toccato incrociare Aké (Olanda), gente da City. Se non altro, non ha trovato Lukaku sulla sua strada quando ha calciato in rete", il commento ironico del giornalista con chiaro riferimento a quanto successo nella finale di Champions League a Istanbul.