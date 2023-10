Prima del suo ingresso nella sede della Lega Serie A, l'ad del Monza Adriano Galliani è tornato sulla partita di ieri persa in extremis contro la Roma: "Il Monza ha giocato molto, molto molto bene. Sono orgoglioso della squadra vista all'Olimpico". A domanda sul gesto di José Mourinho verso la panchina biancorossa che è costato l'espulsione al portoghese, Galliani replica tagliente: "Mourinho è un mio vecchio amico per cui non voglio rompere l'amicizia".