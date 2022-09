Adriano Galliani si schiera in difesa di Massimilano Allegri, finito sul banco degli imputati dopo l'inizio di stagione disastroso della Juve. L'amministratore delegato del Monza, protagonista al 'Festival dello Sport di Trento', ha ricordato il passato vincente del tecnico toscano che nel 2010 scelse personalmente per guidare il Milan: "Al primo anno in rossonero ha vinto scudetto e Supercoppa italiana, ha portato sempre la squadra agli ottavi di Champions - le parole del dirigente del club brianzolo -. Alla Juventus si è ripetuto vincendo gli scudetti e portando sempre il club nelle fasi finali Europee. Il suo passato parla chiaro. La responsabilità non è solo di Allegri. Ho una mia teoria, lo sport è ciclico: ci sono momenti in cui vinci e altri in cui non vinci più. Questo è capitato anche al Real Madrid e ad altri grandi club come Inter e Milan. Ora sta succedendo alla Juventus, è la ruota che gira".