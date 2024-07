Giovanni Galli è intervenuto sulle frequenze di News.Superscommesse.it., soffermandosi sulla lotta Scudetto. Qual è il suo pronostico sulla sfida scudetto in vista della prossima stagione? "Credo che la favorita sia l'Inter, che parte più avanti rispetto alle altre. Però è una squadra non più giovanissima, che punta anche alla vittoria della Champions. In questo caso, o hai una rosa ampia o tutto diventa più complicato. Bisogna avere 26 giocatori forti, l'Inter deve integrare la rosa sul mercato. Il cammino dello scorso anno è stato strepitoso, l'Inter potrebbe anche ripetersi", ha concluso.