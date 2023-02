Nel corso della trasmissione 'Pressing', Sandro Sabatini ha spiegato come il fuorionda di Luciano Spalletti nel quale si lamentava delle domande continue su Francesco Totti e Mauro Icardi fosse scaturito da alcune sue dichiarazioni, rivelando anche che Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, si è speso nel fare da paciere tra i due. Lo stesso Galante racconta come è andata ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Sono contento di questo, anche perché Sandro è mio compaesano, abbiamo lavorato insieme all'Inter quando lui faceva l'addetto stampa. Con Spalletti ho giocato insieme all'Empoli due anni ed è da una vita che lo vedo e lo sento.