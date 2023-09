Arrivato in postazione Prime Video, Davide Frattesi è il primo a commentare l'esito del match contro la Real Sociedad a pochi minuti dal triplice fischio di Michael Oliver: "Cosa ho detto rivedendo l'assist? Che c..o, diciamo che a caldo me lo posso permettere. Ce lo aspettavamo un match così difficile, loro in casa danno qualcosa in più. Siamo stati bravi e fortunati a rimanere sull'1-0, poi le partite durano 90 minuti e noi siamo risaliti e li abbiamo messi in difficoltà".

Come ti spieghi l'approccio dell'Inter?

"Abbiamo tanti nazionali, poi veniamo da un derby dove abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Perlomeno siamo tornati a casa con un punto".

Comunque la cosa positiva è che si può migliorare.

"Sicuramente, possiamo fare meglio del primo tempo. Dobbiamo riuscire a tenere la stessa tensione della ripresa".

