Nel corso della conferenza odierna, Olivier Giroud ha risposto anche a una domanda sulle parole recenti di Marcus Thuram, disposto a ereditare la responsabilità della maglia numero 9 della Francia: "È interista, quindi non è facile per me (ride, ndr)! È un fratellino. Ricordo di aver parlato con Lilian, che ha avuto delle belle parole per me. Ho questo rispetto reciproco per lui e Marcus, che è uno dei giocatori che prenderà il mio posto in attacco. Sono qui per accompagnarlo. Nessuno spirito di competizione tra di noi. Che gioia aiutarlo. Dobbiamo passare il testimone".