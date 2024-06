Chi giocherà tra Marcus Thuram e Olivier Giroud come centravanti della Nazionale francese all'esordio a Euro 2024 contro l'Austria? Si è chiusa con questa domanda la conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole dei Bleus contro il Canada di Didier Deschamps, che ha risposto senza esitazioni alla curiosità del giornalista: "Non ho una road map per ogni giocatore, Marcus sa cosa mi aspetto da lui e cosa deve fare in relazione alla squadra. Olivier, Randal (Kolo Muani, ndr) e Kylian (Mbappé, ndr) hanno ruoli diversi. So già chi giocherà contro l'Austria", le parole del ct dei transalpini.