Francesca Schiavone spera ancora nello Scudetto dell'Inter. Intercettata da Sky Sport al Bulk di Milano a margine di un evento di beneficenza, l'ex tennista di fede nerazzurra parla così del derby per il tricolore: "Non me ne vogliano i milanisti, ma spero in qualche inciampo quanto prima (ride, ndr). A prescindere da chi vincerà, trovo affascinante che lo Scudetto si giocherà fino alla fine con i tifosi che rimarrano davanti alla tv fino alla fine del campionato. È il bello dello sport".