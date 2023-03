Durante l'intervista rilasciata a Star Casinò Sport, il terzino del Milan, Alessandro Florenzi ha fatto un paragone tra Stefano Pioli e Antonio Conte: "Con lui sono cresciuto, mi ha insegnato a non risparmiarmi mai, cerca di tirare fuori da me il meglio di me in ogni allenamento. E questo l'ho trovato quando stavo in Nazionale con Conte. Che tu sia Florenzi, Kjaer, Maignan, Ibrahimovic o un ragazzo della Primavera lui vuole tutto. Se non va, lui te lo dice.