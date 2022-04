L'ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, concentrandosi sulla lotta scudetto in chiave partenopea: “Vincere a Bergamo ti fa capire che il Napoli può ambire alla vittoria del campionato. Hanno affrontato i problemi e le assenze. Spalletti è stato bravissimo. Questa squadra ha sempre l’impronta di Sarri, ma Spalletti ora ha portato esperienza e sicurezza per vincere qualcosa", ha detto.