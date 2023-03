Federico Dimarco, all'indomani della sconfitta rimediata dall'Inter sul campo dello Spezia, si è recato sugli spalti dello stadio Pavesi per assistere alla sfida di Serie C tra Fiorenzuola, dove gioca suo fratello Christian, e Recanatese. Il match è stato vinto dalla squadra ospite 0-1, il baby Dimarco è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la durata della partita.