Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, intervistato da DAZN, è tornato sul percorso fatto lo scorso anno dalla squadra di Vincenzo Italiano, percorso culminato con le due finali, poi perse, di Coppa Italia e Conference League: "L'anno scorso arrivare a due finali non è stato facile. Purtroppo ci è andata male, abbiamo perso immeritatamente sia con Inter e West Ham. Quest'anno dobbiamo migliorarci, però per farlo dovremmo vincere due competizioni e quindi non sarà facile. Anche in campionato secondo me possiamo fare meglio dell'anno passato".