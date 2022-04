Nessuna sorpresa nella Slovacchia che alle 18 scenderà in campo all'Estadio Nueva Condomina di Murcia per sfidare in amichevole la Finlandia: come ampiamente annunciato nelle scorse ore, Milan Skriniar giocherà al centro della difesa a quattro scelta dal ct Stefan Tarkovic che, per l'occasione, come già successo con la Norvegia, gli ha confermato i gradi di capitano. L'interista sarà affiancato da David Hancko dello Sparta Praga.