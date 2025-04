Thorsten Fink, grande ex del Bayern Monaco oggi allenatore del Genk in Belgio, parla ai microfoni di Tutto Mercato Web a poche ore dalla sfida di Champions League tra la squadra di Vincent Kompany e l'Inter: "Di sicuro il Bayern ha delle chance di rimontare l'Inter. Ha grande qualità, anche se sta affrontando un quarto di finale molto difficile, essendo arrivato ad un punto della Champions dove di fronte trovi di fronte a sé rivali con grandi giocatori in ogni squadra. Ma stiamo parlando del Bayern Monaco, quindi il discorso per la qualificazione in semifinale non è ancora chiuso".

L'Inter l'ha impressionata?

"L'Inter è una squadra molto forte, che riesce ad avere il controllo del gioco grazie alla qualità dei suoi centrocampisti in particolare, che permettono di avere diverse variabili di gioco. Hakan Calhanoglu è stato un mio giocatore ai tempi dell'Amburgo, era molto giovane. Al tempo giocava come 10, mi piace molto vedere la sua evoluzione come regista".

Può vincere la Champions, secondo lei?

"Certamente, perché no? E' già ai quarti di finale, qualora raggiungesse la semifinale, le possibilità aumenterebbero".

Da allenatore, le piace come gioca l'Inter con Inzaghi?

"Sì, molto. Sa giocare mantenendo il possesso palla, al contempo sa difendersi molto bene e anche giocare in modo efficace in contropiede. Preferisco cercare un pressing più alto e cercare il predominio, ma mi piace molto come gioca l'Inter, perché ha tanta qualità quando è in possesso di palla ed ha giocatori di grande intelligenza".

Lei è stato un grande centrocampista. Cosa ne pensa di Nicolò Barella? Pensa sia giusto considerarlo fra i migliori nel ruolo, oggi?

"È un top player, sì, che gioca in un top club. È molto intelligente quando ha la palla al piede, ha grande visione di gioco, abbiamo visto nella prima partita come sa trovare gli attaccanti con i suoi passaggi. È uno dei giocatori dal quale il Bayern dovrà fare attenzione".