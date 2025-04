Ha avuto inizio, in questo momento solo ed esclusivamente sul sito della UEFA, la vendita dei biglietti per le tre finali delle competizioni er club maschili; questa prima fase proseguirà fino alle ore 11:00 italiane dell’11 aprile. Come negli anni precedenti, la maggior parte dei biglietti è destinata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico. I biglietti per il pubblico generico non saranno venduti per ordine di arrivo, ma tramite un sorteggio che verrà effettuato al termine del periodo di candidatura. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste è gestito direttamente con i club coinvolti. I restanti biglietti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alle federazioni nazionali membri della UEFA, ai partner commerciali, ai broadcaster e alla UEFA stessa.

Per quel che riguarda la finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera, il totale dei biglietti disponibili per tifosi e pubblico generale sarà di 38.700 su 64.500. Le due finaliste riceveranno 18.000 biglietti ciascuna. I restanti saranno venduti sul sito della UEFA. Ogni richiedente selezionato riceverà una notifica via mail e potrà acquistare fino a due biglietti nella categoria assegnata.

Di seguito, i prezzi dei bigliett, che secondo il quotidiano Marca rappresentano i più alti della storiai:

Fans First (riservati ai tifosi delle squadre): €70

Categoria 3: €180

Categoria 2: €650

Categoria 1: €950

I biglietti per spettatori disabili costano €70 e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore.