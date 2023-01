Alle radici di Giacomo Raspadori. Il magazine SportWeek ripercorre i primi passi da calciatore dell'attaccante oggi al Napoli, raccogliendo la testimonianza di Francesco Filippini, suo allenatore nel 2010 nella formazione locale bolognese del Progresso. Filippini che ha raccontato come già da ragazzino aveva catturato l'attenzione di tanti con le sue giocate: "Ho parlato tanto con i genitori in quel periodo. Lo volevano tutti: Bologna, Roma, Inter. La destinazione giusta era il Sassuolo, non così lontano da casa, in una società capace di valorizzare i giovani".