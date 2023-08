Roberto Mancini sarà il responsabile del nuovo progetto 'Club Italia', coordinando tutto il settore azzurro, dalla nazionale maggiore all'Under 20. Lo ha annunciato la FIGC al termine della riunione del consiglio federale, definendo - sulla base di una proposta tecnica del ct dell'Italia - il nuovo assetto delle Nazionali maschili. Mancini si occuperà direttamente della selezione e dell'attività tecnica delle Nazionali A, Under 21 e 20.

Alberto Bollini sarà il vice del Mancio nella nazionale maggiore, nel cui staff entrerà Andrea Barzagli, mentre Carmine Nunziata e ad Attilio Lombardo prenderanno la guida rispettivamente di Under 21 e Under 20.