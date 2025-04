Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, parla a Radio Anch'io Lo Sport della stagione dei felsinei e della lotta scudetto. "Abbiamo sempre vissuto l'annata giornata dopo giornata. Le vittorie aiutano a creare entusiasmo e consapevolezza. Non ci preoccupa il doppio impegno - dice guardando anche alla prossima stagione -. La mentalità che ci ha portato fin qui è stata quella del lavoro settimanale, lì si costruiscono le vittorie e si pensa a un impegno per volta. Lotta scudetto? Noi abbiamo affrontato entrambe, Inter e Napoli, mettendole in difficoltà perché anche col Napoli c'è stata una palla-gol di Castro che poteva cambiare il corso della gara. Abbiamo dimostrato che ci siamo su quel piano di competitività".

Chiosa sul format del campionato di Serie A. "E' un tema che va affrontato in un'ottica complessiva, non si può ridurre a un discorso di 18 o 20 squadre. Oggi il calcio mondiale ha di fronte una serie di sfide importanti, dal cambiamento del mondo media, c'è un tema di sostenibilità economica e c'è un tema legato ai calendari. Su quest'ultimo punto credo che prima di parlare di 18 o 20 credo sarebbe necessarie che Uefa, Fifa e i top 5 campionati europei si sedessero attorno a un tavolo. Se i campionati domestici devono scendere a 18 per far spazio ad altre partite non ha senso, se invece per armonizzare tutte le leghe europee decidessero per muoversi a 18 per una maggiore sostenibilità si può affrontare il discorso".