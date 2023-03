Un mese dopo il successo nel Torneo di Sviluppo UEFA disputato a Vila Real de Santo Antonio, in Portogall, conquistato grazie alle vittorie in rimonta con Paesi Bassi e Germania prima dell’ininfluente sconfitta con le pari età dell’Inghilterra, la Nazionale Under 16 Femminile torna a radunarsi per preparare una doppia amichevole contro un’altra avversaria di prestigio. Giovedì 9 marzo (ore 16) e sabato 11 marzo (ore 11.30) le azzurrine affronteranno infatti la Francia allo stadio ‘Michel Hidalgo’ di St. Gratien, due nuovi test che vedranno impegnate 22 calciatrici convocate per l’occasione dal tecnico Viviana Schiavi.